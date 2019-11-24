Japonya 2. Ligi'nde lider Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı konuk ettiği maçı izleyenler tam 14 gol gördü.
Çok rahat bir oyunla rakibini mağlup eden ev sahibi ekip sahadan 13-1'lik skorla ayrıldı.
Olunga bir maçta 7 gol birden attı - İZLE
MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmada fırtınalar estiren futbolcu ise Kashiwa Reysol adına mücadele eden Michael Olunga'ydı. Kenyalı forvet 13 golün 7'sini atarak mücadeleye damga vuran isim oldu.
Bu sezon forma giydiği 32 resmi maçta 21. golünü atan Olunga'nın 7 de asisti bulunuyor.
Golcü futbolcu aynı zamanda Kenya Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.