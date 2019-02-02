Japonya Milli Takımı'nda örnek davranış

Japonya Milli Takımı, Asya Kupası finalinde Katar'a 3-1 mağlup oldu.

Büyük üzüntü yaşayan Jopanlar, maç sonunda yaptıkları güzel davranışla herkesten alkış topladılar.

SOYUNMA ODASINI TEMİZLEDİLER

Mücadelenin ardından kendi soyunma odasını temizleyerek çıkan Japon Milli Takımı, taktik tahtasına da 3 ayı dilde 'teşekkürler' yazdı. Japonların bu örnek davranışı futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA YAPMIŞLARDI

Daha önce Dünya Kupası maçında da statta kendi oturdukları bölümü ve soyunma odalarını temizleyen Japonya Milli Takımı, güzel iş ahlakını Asya Kupası'nda da devam ettirdi.