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Japonların penaltı kaçırma yarışı

Japonya Süper Kupa final karşılaşmasında Yokohoma ile Kobe'nin karşı karşıya geldiği maç 3-3 tamamlandı ve penaltılara geçildi. Penaltı atışlarında ise tam 9 penaltıdan yararlanılamadı.

| Haber Merkezi
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Japonya'da Süper Kupa finali, eşine az rastlanır görüntülere sahne oldu.

Yokohama Marinos ve Vissel Kobe arasında mücadelenin 90 dakikası 3-3 biterken, uzatmalarda da sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Japonya Süper Kupa finalinde 9 penaltı birden kaçtı- İZLE 

TAM 9 PENALTI KAÇTI 

Her iki takım da ilk iki penaltısını gole çevirirken, üçüncü atışlarla beraber adeta penaltı kaçırma yarışması yaşandı.

Her iki takım da üçer penaltısını değerlendiremeyince seri penaltılara geçildi. Üst üste dokuz penaltının kaçtığı mücadelede, Hotaru Yamaguchi ile eşitliği bozan Vissel Kobe kupaya uzandı.

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