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Japonya'da küme düşme kaldırıldı

Japonya'da koronavirüs salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle liglerde küme düşme sisteminin, 2020 sezonunda kaldırıldığı açıklandı.

| Haber Merkezi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Japonya'dan bir karar daha geldi.

Oluşan olumsuzluklar sebebiyle Japonya Futbol Federasyonu, 2020 sezonunda 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemini 2020 sezonunda kaldırdı.

56 KULÜBÜN ORTAK KARARI

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar, üst liglere yükselebilecek.

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