Japonya'da küme düşme kaldırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Japonya'dan bir karar daha geldi.
Oluşan olumsuzluklar sebebiyle Japonya Futbol Federasyonu, 2020 sezonunda 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemini 2020 sezonunda kaldırdı.
56 KULÜBÜN ORTAK KARARI
Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.
2. ve 3. liglerde bulunan takımlar, üst liglere yükselebilecek.