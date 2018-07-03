Japonya'dan örnek davranış

Belçika'ya karşı çeyrek final mücadelesi veren ve karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğü de yakalayan Japonya, 90+4'te Nacer Chadli'nin attığı gol sonrasında karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılıp turnuvaya veda etmişti.
Karşılaşmasının son düdüğünden sonra büyük üzüntü yaşayan Japon futbolcular, stadyumdan ayrılırken soyunma odalarını tertemiz bıraktı. Uzakdoğu ekibi, bir de Rusça "Teşekkürler" yazılı notu soyunma odasında bıraktı.
Daha önce de Japonya maçlarından sonra Japon taraftarların tribünlerdeki çöpleri maçtan sonra temizlediği anlar kameralara yansımıştı.