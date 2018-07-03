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Japonya'dan örnek davranış

2018 Dünya Kupası son 16 turunda dramatik bir maç sonunda turnuvaya veda eden Japonya Milli Takımı, örnek bir davranışa imza attı.

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Belçika'ya karşı çeyrek final mücadelesi veren ve karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğü de yakalayan Japonya, 90+4'te Nacer Chadli'nin attığı gol sonrasında karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılıp turnuvaya veda etmişti.

Karşılaşmasının son düdüğünden sonra  büyük üzüntü yaşayan Japon futbolcular, stadyumdan ayrılırken soyunma odalarını tertemiz bıraktı. Uzakdoğu ekibi, bir de Rusça "Teşekkürler" yazılı notu soyunma odasında bıraktı.

Daha önce de Japonya maçlarından sonra Japon taraftarların  tribünlerdeki çöpleri maçtan sonra temizlediği anlar kameralara yansımıştı.

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