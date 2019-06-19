Jardel: Futbol oynarken uyuşturucu kullanıyordum

2010 yılında futboluluk kariyerini noktalayan Galatasaray'ın eski forveti Mario Jardel, futbol yaşantısı hakkında ilginç itiraflarda bulundu.

YouTube'da bir kanala konuşan Brezilyalı eski futbolcu, futbol oynadığı dönemde uyuşturucu kullandığını belirtti.

''FUTBOLCULAR İÇİN BÜYÜK PROBLEM''

'Süper Mario' lakabı ile de bilinen Jardel, ''Avrupa'ya geldikten sonra uyuşturucu ile tanıştım. Bazı insanlar bana gittiğim yerlerde uyuşturucu teklif ediyorlardı. Ben de genellikle tatillerde uyuşturucu kullanıyordum. Sezon içinde doping testleri olduğu için tatillerde kullanmayı tercih ediyordum. Uyuşturucular, futbol için büyük bir problem. Futbolcuların çok paraları oluyor ve arkadaş çevresi büyük bir tuzak olabiliyor. Benim eşim, gittiğim partilerden sonra beni almaya geliyordu. Her zaman benim yanımda oldu.'' diye konuştu.

2000 yılında 17 milyon euro bonservis ücreti ile Galatasaray'a gelen Mario Jardel, Türkiye'de 1 yıl geçirdikten sonra Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.