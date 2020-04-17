Jardel: Ronaldo topa vurmayı benden öğrendi

Galatasaray'da sadece 1 sezon forma giymesine karşın, taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Mario Jardel, Asist Analiz'in Instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye ve Galatasaray’ı çok özlediğini ifade eden Jardel, “Şu anda teknik direktör olmak için her şeye sahibim. Bir gün Türkiye'de bana bu şans verilirse; tercihim Galatasaray'dan yana olur.” dedi.

''CRİSTİANO TOPA VURMAYI BENDEN ÖĞRENDİ''

''Cristiano Ronaldo topa vurmasını benden öğrendi diye bir cümleniz var mı?'' sorusunun yöneltildiği Jardel, ''Evet. Cristiano topa vurmayı benden öğrendi.'' yanıtını verdi.

''BİRİLERİ KAFAMI KARIŞTIRDI VE G.SARAY'DAN AYRILDIM''

Sarı-kırmızılı ekipten ayrılık sürecini de anlatan efsane golcü, ''Galatasaray'da çok mutluydum. Ancak o dönem birileri kafamı girdi ve aklımı karıştırdı. O yüzden de Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldım.'' ifadelerini kullandı.