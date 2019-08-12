Jardim: Falcao'yu haftaya oynatacağım

Galatasaray'da transfer gündeminin 1. maddesi Radamel Falcao...

Kolombiyalı golcüyle her konuda anlaşan Cimbom, Monaco ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Ancak Fransız ekibinin teknik direktörü Jardim, yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

HAFTAYA OYNAYACAK DEDİ

Lyon'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Portekizli teknik adam, "Son 30 metrede daha etkili olmalıyız ve hücumda rakip defanslara etkimizi hissettirmeliyiz. Falcao önümüzdeki hafta oynayacak mı? Evet, eğer hazır olursa ve burada olursa oynayacak" dedi.

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI, GERİ DÖNÜŞ OLMAZ

Golcü futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim ise transferden oldukça emin. Zira yönetici Abdurrahim Albayrak, Falcao ile çekilen fotoğrafını paylaşarak bu transferin bittiğini işaret etmişti.

Cimbom'un kısa süre içerisinde Fransız kulübünü de ikna edip 33 yaşındaki forveti İstanbul'a getirmesi bekleniyor.