Jardim: Falcao'nun kalmasını isterim

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçilen oyuncusu Radamel Falcao hakkında konuştu.

Monaco, Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında Cuma günü Lyon ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi teknik direktör Leonardo Jardim kameraların karşısına geçti.

"BU KONUYU YÖNETİME BIRAKTIM"

Jardim, Galatasaray'ın transfer listesindeki bir numaralı isim olan Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en önemli golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım."