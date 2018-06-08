Jasikevicius Toronto'nun teklifini doğruladı

Toronto Raptors Başkanı Masai Ujiri ile boştaki koçluk pozisyonu için görüşen Sarunas Jasikevicius, Litvanya basınına açıklamalarda bulundu.

"Böylesine önemli bir takımla görüşmek bir onurdur." diyerek Kauno Diena gazetesindeki sözlerine başlayan Saras, "Görüşme teklifi gelince çok gururlandım. Böyle bir sürecin içinde olduğum için çok mutlu oldum. Bakalım görüşmeler nereye gidecek." diyerek sözlerini sürdürdü.

İşte Saras'ın Litvanya basınına yaptığı açıklamalar: "Masai Ujiri ile yaptığımız görüşmeler üzerine çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü şu an lig finallerine motive olmuş durumdayım. Şu anda sadece Zalgiris ile olan konulara odaklanmak en iyisi. Öünümüzdeki seri çok daha uzun olacağı benziyor."

"BU KADAR HIZLI GELİŞEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM"

"Bu tip bir şeyi daha önce bana söyleselerdi, herhalde en son inanan ben olurdum. Bir görüşme olabileceğine dair bir haber geldi ve ardından telefon konuşması gerçekleşti. Gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Her şeyin bu kadar hızlı gelişebileceğini düşünmezdim."