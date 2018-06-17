ABD USL'de (ABD 2. Ligi) Phoenix Rising ile Tulsa Roughnecks takımları kozlarını paylaştı.

Tüm Dünya'nın gözü Rusya'daki Dünya Kupası'nda iken bu mücadelde harika bir gol oldu.

Ev sahibi Phoenix Rising'in 3-0 kazandığı maçta Jason Johnson, dakikalar 42'yi gösterirken sahneye çıktı.

Jason Johnson'dan harika vole golü - İZLE

UÇARAK VOLE VURDU

Organize gelişen atakta takım arkadaşının yaptığı ortaya harika bir şekilde uçarak vole vuran Johnson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Jamaikalı futbolcunun attığı gol futbolseverleri mest ederken, sezonun ne iyi golüne de aday oldu.