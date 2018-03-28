Javi Martinez: Asensio, dünyanın en iyisi olacak

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in İspanyol orta sahası Javi Martinez, Milli Takım'dan takım arkadaşı olan Real Madrid'in genç yıldızı Marco Asensio hakkında övgü dolu sözler kullandı.

PERFORMANSINI SÜREKLİ GELİŞTİRİYOR

22 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Martinez, ''Asensio, Avrupa futbolundaki en iyi genç yetenek. Onu izlemesi inanılmaz ve performansını sürekli geliştiriyor. Onu bu sene hepimiz gördük ama önümüzdeki sezon dünyanın en iyilerinden olacak. Belki de dünyanın en iyisi olacak! Bu tamamen ona bağlı'' sözlerini kullandı.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Real Madrid'de Zidane'ın vazgeçilmezlerinden olan Asensio, 40 maçta forma giyerken 10 gol ve 4 asist kaydetti.