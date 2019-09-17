Jeremain Lens, 11'e dönüyor

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1 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz seferberliği Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle henüz süre alamayan Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçında forma giymesi için sağlık ekibi seferber oldu. Golcü futbolcu, "Şans verilirse oynarım" dedi.

2 TFF, tartışma yaratan fotoğrafı sitesine koymadı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e üzerinde "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir tablo hediye etmişti. Federasyon, tablonun yer aldığı fotoğrafı sitesine koymadı.

3 Galatasaray'ın rakibi Club Brugge maç kaybetmedi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge, müthiş bir form grafiği yakaladı. Belçika ekibi bu sezon oynadığı 10 maçı da kaybetmedi.

4 Ersun Yanal: Duruşumuz değişmemeli Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından camiayı motive edici açıklamalarda bulundu.

5 Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin bu savunmasına G.Saray 3 atar Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a yenildiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin bu defans anlayışıyla Galatasaray'a karşı şansı olmadığını ifade etti.

6 Vedat Muriç hayal kırıklığı yaşattı M.United scout ekibinde yer alan Krsto Kilibarda, Vedat Muriç'i izlemek için Alanya'ya geldi. Ancak Kosovalı golcü, vasatı aşamadı.

7 Jailson: Çok fazla bireysel hata yaptık Dün akşam oynanan Alanyaspor maçında savunmada skandal hatalara imza atan Jailson, karşılaşma sonrası şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu "Stoper olarak kendimi iyi hissediyorum" dedi.

8 Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası tartışması Eski hakem Selçuk Dereli, Cisse'nin attığı ikinci golde kural hatası yapıldığı iddia etti. Ancak diğer hakem hocaları pozisyonun temiz olduğu görüşünde hemfikir.

9 Süper Lig'de 4. haftanın ardından son durum Süper Lig'de 4 maçını da kazanan Alanyaspor 12 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'nin yenildiği haftada ezeli rakibi Galatasaray, sarı-lacivertli takımla puanlarını eşitledi.