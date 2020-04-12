Jeremy Menez: Çok çalışıp daha az aptallık yapmalıydım

Eski Antayasporlu futbolcu Jeremy Menez, kariyeriyle ilgili pişmanlıklarını anlattı.

Daha fazla çalışması gerektiğini belirten Menez, "Kariyerimde daha fazlasını yapabilirdim ama yeteneğimin yeterli olduğunu düşündüm. Yeterince çalışmadım. Daha çok çalışıp, daha az aptal şeyler yapmak isterdim.'' dedi.

''PARİS'TE OYNAMAK BENİM RÜYAMDI''

Paris'te oynamanın hayali olduğunu belirten Menez, ''İnsanlar idmanlarda benim Kaka kadar iyi olduğunu söylüyordu. Benim en iyi performansımı alabilecek teknik direktörlere ihtiyacım vardı ve PSG'de Carlo Ancelotti ile bunu yaşadım. Hiçbir zaman bağırmazdı, bizimle dışarıda yemeğe gelirdi. Paris'te oynamak benim rüyamdı. Bu yüzden Roma'dan ayrıldım ve Antonio Conte çağırmasına rağmen Juventus'u reddettim." şeklinde konuştu.