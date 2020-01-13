Jermain Lens sakatlandı

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'a Lens'ten kötü haber geldi.
Transfer olduğu günden beri bir türlü beklenen katkıyı yapamayan Lens, yine sakatlandı.
ARKA ADALESİNDE YARALANMA
Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz günlerde Altınordu ile oynadığı hazırlık mücadelesinde sakatlık geçiren Hollandalı futbolcunun sahalara dönmesi 1 ayı bulacak.
Suudi Arabistan ekiplerinden Lens için transfer teklifi geldiği belirtiliyordu. Ancak bu sakatlık oyuncunun gidişini güçleştirebilir.
Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens’in Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."