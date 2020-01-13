Jermain Lens sakatlandı

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'a saat 14.61'de resmi siteden yapacakları açıklamayla cevap vereceklerini söyledi.

2 Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a FETÖ cevabı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir basın mensubunun FETÖ ile ilgili sorusuna, "FETÖ bittikten sonra kim, kaç kere şampiyon oldu ortada" dedi.

3 Cüneyt Çakır 240 bin lira vergi ödeyecek Yeni yapılan düzenlemeyle, hakemlere uygulanan vergi istisnası ortadan kalktı. Yıllık geliri 600 bin ile 1 milyon TL arasında değişen Cüneyt Çakır, yaklaşık 240 bin lira vergi ödeyecek.

4 Real Madrid, Süper Kupa'yı kazandı Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Zidane, çıktığı 9. finalinde de zafere ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

5 Isla'yı Boca Juniors istiyor Arjantin ekibi Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla teklif için yaptı. Sarı-lacivertliler, 2 milyon dolar bonservis bedeli istiyor.

6 Fenerbahçeli futbolcular hızlı trene bindi Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bir eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

7 Galatasaray, Murillo ile anlaştı Luyindama'nın sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Galatasaray, Sampdoria'nın Kolombiyalı futbolcusu Murillo'yu kadrosuna kattı.

8 Merih Demiral sakatlandı Juventus forması giyen Merih Demiral, Roma maçında attığı golden sonra sakatlandı. Milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ifade ediliyor.

9 Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu İtalya Serie A'nın 19. haftasındaki karşılaşmada Juventus, Roma'yı deplasmanda Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yenerek lig liderliğine yükseldi.