Ensonhaber.com'a dön

Jerome'dan Sadık Çiftpınar'a sert hareket

Göztepeli futbolcu Jerome, Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın ayağına çok sert bir şekilde bastı ve direkt kırmızı kart gördü.

Jerome'dan Sadık Çiftpınar'a sert hareket
Yorum Yap

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler'in 1-0 üstünlüğü ile devam eden mücadelenin ikinci yarısında, Göztepeli futbolu Jerome, Sadık Çiftpınar'a çok sert bir müdahalede bulundu.

Sadık'ın direkt olacak bacağına basan Jerome kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 

SADIK OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli takımın Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği başarılı savunma oyuncusu, faulden sonra kendisini biraz denedi ancak yaşadığı ağrılardan dolayı 68. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan bu faul hareketine tepki gösterdi ve 'futbol hayatını bitirecek hareket' yorumları yapıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM