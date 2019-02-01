Jerome'dan Sadık Çiftpınar'a sert hareket

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
Sarı-lacivertliler'in 1-0 üstünlüğü ile devam eden mücadelenin ikinci yarısında, Göztepeli futbolu Jerome, Sadık Çiftpınar'a çok sert bir müdahalede bulundu.
Sadık'ın direkt olacak bacağına basan Jerome kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
SADIK OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Sarı-lacivertli takımın Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği başarılı savunma oyuncusu, faulden sonra kendisini biraz denedi ancak yaşadığı ağrılardan dolayı 68. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan bu faul hareketine tepki gösterdi ve 'futbol hayatını bitirecek hareket' yorumları yapıldı.