Jese Rodriguez 1 dakika oynadı, şampiyon oldu

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Fransa'da ligler bir süredir askıya alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile; Ligue 1'in tescil edildiği ve böylece Paris Saint-Germain'in şampiyon ilan edildiği belirtilmişti. Sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a kiralanan Jese Rodriguez de bu sayede şampiyonluk apoletini takan isimlerden oldu.

TEK MAÇTA 60 SANİYE OYNAMIŞTI

Nedeni ise sezon başındaki Metz maçında forma giymesi.

İspanyol oyuncu, 90. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in yerine oyuna dahil olmuş ve 1 dakika sahada kalmıştı. Jese'nin 60 saniye sahada bulunması LFP yönetmeliklerine göre, madalya hakkı kazanması anlamına geliyor.

27 yaşındaki oyuncu, PSG'deki diğer oyuncular gibi şampiyonluk madalyası alacak.

2016'DAN BERİ 16 MAÇTA OYNADI

PSG'ye 2016’da gelen Jese, şu ana kadar sadece 16 maçta 368 dakika forma giyebildi.