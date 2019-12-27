Jesse Sekidika Galatasaray'da

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başından beri kötü bir grafik çizen Galatasaray da kolları sıvadı.

Onyekuru ve Saracchi'yla anlaştığı ifade edillen sarı-kırmızılı ekibin, Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden Sekidika'yı da kadrosuna kattığı belirtiliyor.

Trabzon'un yeni transferi Sekidika'nın şık hareketleri - VİDEO

GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği 23 yaşındaki oyuncu için Eskişehirspor'a cüzi bir miktarda bonservis bedeli ödeyecek.

Sekidika, alacaklarına karşılık bonservisini eline aldı ancak sarı-kırmızılı takım, zor durumda olan Eskişehirspor'a bonservis ödeme kararı aldı.

Kanat ve forvet bölgesinde görev yapan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 16 maçta 8 gol 2 asistlik katkı yaptı.

Sekidika'nın devre arası kamp çalışmalarına yetişeceği öğrenildi.

Öte yandan Sekidika'nın Eskişehirspor'la 6 aylık sözleşmesi kaldı.