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Jesse Sekidika Galatasaray'da

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olan Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'yla anlaştı.

| Haber Merkezi
Jesse Sekidika Galatasaray'da
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Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başından beri kötü bir grafik çizen Galatasaray da kolları sıvadı.

Onyekuru ve Saracchi'yla anlaştığı ifade edillen sarı-kırmızılı ekibin, Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden Sekidika'yı da kadrosuna kattığı belirtiliyor.

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GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği 23 yaşındaki oyuncu için Eskişehirspor'a cüzi bir miktarda bonservis bedeli ödeyecek.

Sekidika, alacaklarına karşılık bonservisini eline aldı ancak sarı-kırmızılı takım, zor durumda olan Eskişehirspor'a bonservis ödeme kararı aldı.

Kanat ve forvet bölgesinde görev yapan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 16 maçta 8 gol 2 asistlik katkı yaptı.

Sekidika'nın devre arası kamp çalışmalarına yetişeceği öğrenildi.

Öte yandan Sekidika'nın Eskişehirspor'la 6 aylık sözleşmesi kaldı.

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