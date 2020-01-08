Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika için Anadolu’da başka bir takımla transfer anlaşmasına vardıklarını ancak oyuncuyu ikna edemedikleri için transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Akgören, "Son konuşmamızda perşembe günü Eskişehir'e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin euroluk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti" dedi.

"JESSE, ÖDEME PLANINI KABUL ETMEDİ"

Jesse Sekidika ile ilgili kulübe gelmiş herhangi bir bilgi olmadığını ifade eden Akgören, şöyle konuştu: "Özellikle Jesse ve Milinkovic’e ödeme seçenekleri sunduk. Jesse kabul etmedi. Biz gelmeden İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış. Jesse'yi ikna edemedik. Şu an itibarıyla bize net ulaşan bir yazı yok. Jesse resmi bir imza atmadı. Menajeriyle defalarca görüştük ve ödeme planları sunduk ama bunu başaramadık. Jesse’nin anlaştığını bilmiyorum. İki gün önce görüştük. Bize Jesse için Anadolu kulüpleri teklifler yaptı. Bir kulüple çok ciddi bir rakama anlaştık. Menajerine anlattık ve kabul ettiler. Menajeri çok başarılı bir transfer çalışması olduğunu söyledi. Ertesi gün Jesse'yi 'razı edemiyorum' dedi. Son konuşmamızda perşembe günü Eskişehir'e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin euroluk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti."