Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip çıktı

Bu sezonun devre arasında Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı, yeni sezonda bir takıma kiralanacak.
FORM KAZANMASI VE GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK
23 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı, Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor yakından takip ediyor.
Konyaspor, Galatasaray'ın son kararına göre gelecek sezon için hamle yapacak.