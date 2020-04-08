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Jesse Sekidika'ya Süper Lig'den talip çıktı

Galatasaray'da gelecek sezon kiralık olarak bir takıma gönderilmesi düşünülen Jesse Sekidika'yı, Konyaspor'un istediği öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Bu sezonun devre arasında Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı, yeni sezonda bir takıma kiralanacak.

FORM KAZANMASI VE GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK 

23 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı, Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor yakından takip ediyor.

Konyaspor, Galatasaray'ın son kararına göre gelecek sezon için hamle yapacak.

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