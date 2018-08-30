Jessica Çarmıklı Türk Milli Takımı'nı istiyor

TFF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ın Amerika asıllı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı, Türkiye'ye olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.

Teknik direktörü ve takım arkdaşları tarafından takımın neşe kaynağı olduğu söylenen Jessica, İstiklal Marşı'nı da ezebere okuyor.

Sezon öncesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Kadınlar Futbol Turnuvası Zafer Kupası'na katılmak üzere kente gelen Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İçmeler tesislerinde kampa giren Jessica Çarmıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son derece mutlu olduğunu kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Kadınların her şeyi başaracak güce sahip olduklarını dile getiren Jessica, "Beşiktaş'da oynadığım için kendimi çok mutlu hissediyorum, çok güzel bir kulüp. Biliyorsunuz Türkiye'de birkaç kadın sporcu doğum yaptıktan sonra bıraktı. Sekiz aylık oğlum var. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hocam, arkadaşlarım ve Beşiktaş taraftarı bana hep destek oldu. Şimdi yeniden buradayım ve takımla birlikte kamptayız." diye konuştu.

HAYALİ TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK

Ay-yıldızlı formanın hayalini kuran 32 yaşındaki sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çok mutluyum, çok güzel bir ülke. İstanbul çok güzel bir şehir. İnsanlar gayet sıcakkanlı. İnşallah bu sene ya da önümüzdeki yıl Türkiye A Milli Takımı'na gidebilirim. Çok sevinirim Türk Milli Takımı'nda oynarsam. Türkiye'de en çok denizi seviyorum. Bu nedenle çocuğumun ismini Deniz koydum."





'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE' YAZACAK KADAR TÜRKİYE'Yİ BENİMSEMİŞ

2012 yıllarında kadın futbol takımının temellerinin atıldığı dönemden bu yana Jessica'yı tanıdığını anlatan antrenör Mutlucan Zavotçu ise şunları kaydetti:

"Okul okul dolaşıp kız futbolcu arıyorduk. Jessica da o dönem uğradığımız okulların birinde İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Ülkeyi de tanımaya başlamıştı. O dönem tanıştık sürekli bize yardımcı oldu. Kızlara örnek model oldu. Son iki senedir de bizim lisanslı oyuncumuz. İkinci ve üçüncü liglerde yabacı oyuncu oynatamadığımız için uzun süre bekledi. Nihayetinde evlendi ve Türk statüsüne geçti. Türkiye A Milli Takımı hocalarının da yakın takibinde. Yakın zamanda da milli takıma çağrılacağını düşünüyoruz. Türk pasaportunu aldıktan sonra bizim kızlarla olan mesaj grubuna pasaportuyla beraber fotoğraf atıp 'Ne mutlu Türküm diyene' yazacak kadar da Türkiye'yi benimsemiş, özümsemiş ve çok seven bir isim. Bizden birisi Jessica, hiç bir farkı yok."