Jilek: Trabzonspor hakkında Semih Kaya'dan çok fazla bilgi aldık

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sparta Prag'ta teknik direktör Vaclav Jilek ile futbolcu Michal Sacek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili ekip karşısında gol yememek istediklerini vurgulayan Jilek, "İki gol atmak ve gol yememek ideal olacaktır. Ancak 1-0'lık sonuçtan memnun kalacağımızı hayal edebiliyorum" dedi.

"TARAFTARLARIMIZI ÖZLEYECEĞİZ"

Müsabakanın seyircisiz oynanacak olmasının handikap olduğunu vurgulayan Michal Sacek, "Boş bir stadyumda oynamak handikap ve benim için üzücü bir şey olacak. Boş bir stadyumun tek avantajı, talimatlarımın bir kısmının takımınıza daha rahat ulaşması olabilir. Ama aksi takdirde bu sadece bir handikaptır. Taraftarlar, size daha iyi bir performans sergilemeniz için yardımcı olur. Onları özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEMİH PLANLARIMIZDA YER ALIYOR"

Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya ile Trabzonspor hakkında konuştuklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Semih Kaya planlarımız arasında yer alıyor. Ondan çok fazla bilgi aldık ve hazırlık aşamasında bizim için çok önemli olabilir" şeklinde konuştu.

"İKİ TAKIMIN DA EŞİT GÜÇTE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Turun bir favorisi olmadığını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuların bireysel değerlerine bakarsanız Trabzonspor'un favori olduğunu söyleyebilirsiniz ama takım değeri tek başına bir kriter değildir. Ben iki takımın da eşit güçte olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.