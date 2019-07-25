Jimmy Durmaz: İbrahimovic'e Galatasaray'ı anlattım

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, sarı - kırmızılı takımın Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu.

"IBRAHIMOVIC'E G.SARAY'I ANLATTIM"

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic'e Galatasaray'ı anlattığını söyleyen Jimmy Durmaz, "İbrahimovic, şu anda Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. İbrahimovic'e Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum. İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar. Bu yaşında bile müthiş şeyler yapıyor." diyerek taraftarları heyecanlandırdı.