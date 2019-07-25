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Jimmy Durmaz: İbrahimovic'e Galatasaray'ı anlattım

İbrahimovic'in milli takımdan arkadaşı olan Jimmy Durmaz, İsveçli yıldıza sarı-kırmızılı kulübü anlattığını söyledi. 30 yaşındaki futbolcu "İnşallah G.Saray'a gelir ve burada harika işler yapar" dedi.

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Jimmy Durmaz: İbrahimovic'e Galatasaray'ı anlattım

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, sarı - kırmızılı takımın Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu.

"IBRAHIMOVIC'E G.SARAY'I ANLATTIM"

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic'e Galatasaray'ı anlattığını söyleyen Jimmy Durmaz, "İbrahimovic, şu anda Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. İbrahimovic'e Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum. İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar. Bu yaşında bile müthiş şeyler yapıyor." diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

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