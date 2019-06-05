Jimmy Durmaz: İki takım da muhteşem alternatifler

Yeni TFF yönetiminin yabancı futbolcuya sınır getireceklerini açıklamasının ardından, yerli futbolcular bir anda değer kazanmaya başladı. Onlardan biri de 30 yaşındaki Jimmy Durmaz.

3 Haziran'da Aftonbladet'e 'Türkiye'de oynamak istiyorum' açıklamasını yapan Durmaz, bu kez kulüp isimleriyle birlikte gelen sorulara yanıt verdi.

İşte Durmaz'a gelen sorular ve İsveçli futbolcunun cevapları:

"MUHTEŞEM ALTERNATİFLER"

-Adın Galatasaray ve Beşiktaş ile geçiyor. Türkiye'ye dönmek istiyor musun?"

"İkisi de muhteşem alternatifler. Başka teklifler de var. Menajerim Martin Dahlin, sadece görüşmeler sona doğru geldiğinde haber verir. Her şeyi halleder. Bugün beni aradı. Şu an görüşmelerde sona gelmiş durumdayız. Sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Martin, bana henüz 'Bitti' demedi."





"BU KONTRATIM BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

-30 yaşındasın. Bu kontrat senin için ne kadar önemli?

"Bu kontrat benim için çok önemli. 30 yaşındayım ve önümde uzun yıllar kalmadı. Neler olacak göreceğiz. Hala en üst seviyede oynayabilecek durumdayım. İyi bir ligde, iyi bir takımda ve en iyi şekilde oynamak istiyorum."