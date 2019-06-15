Jimmy Durmaz imza için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ve Ryan Babel'in ardından sarı-kırmızılı takıma transfer olması beklenen Jimmy Durmaz'dan flaş bir paylaşım geldi.

İMZA İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Fransa Ligi Toulouse ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yakında Türkiye'deyim" mesajı yolladı.

Menajeri aracılığıyla Galatsaray ile görüşmelerini sürdüren Jimmy Durmaz'ın transfer döneminin resmen başlayacağı 17 Haziran Pazartesi gününden sonra sarı-kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.

2 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep etti.

Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse'da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkasında görev yapmıştı.