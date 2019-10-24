Jimmy Durmaz: İnanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadım

Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Malta ve İspanya maçlarında kadroya alınmaması ve vatandaşı Zlatan Ibrahimovic'in milli takım teknik direktörü Janne Andersson'a yönelik eleştirileri hakkında konuştu.

"GÖÇMEN AİLELERDEN GELEN FUTBOLCULAR ESKİSİ KADAR İLK 11'DE YER ALMIYOR"

İsveç'te yayın yapan Viafree adlı bir dijital platformla ile gerçekleştirdiği röportajda Durmaz, "Zlatan'ın eleştirilerini okudum. Onun fikri onu, benimki beni bağlar. Ancak göçmen ailelerden gelen futbolcuların eskisi kadar ilk 11'de yer almadığı bir gerçek. Janne Andersson'un kendine göre bir fikri var ve takımı da bu şekilde yönetiyor. Zlatan'ın düşüncelerini anlıyorum. Benim de bu konuda bir kanaatim var ama bunu kendime saklıyorum." dedi.

Jimmy Durmaz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Milli takım, ülkenizi futbolda en iyi temsil edebileceğiniz yer. Son maçlarda kadroya alınmadım ve bu nedenle inanılmaz bir hayal kırıklığına uğradım. Bununla birlikte yapacak bir şey yok. Hocamız beni neden tercih etmediğini açıkladı. Galatasaray'da üç-dört karşılaşmada forma giyemediğim için maç eksiğim olduğunu düşünüyor. Bunu anlıyorum ama kabul etmiyorum. Kendisi de ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı anlamıştır."