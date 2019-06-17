Jimmy Durmaz'ı 3 takım istiyor

TFF'nin yabancı futbolcu transferine sınır getirme düşüncesi, kulüplerin yerli oyunculara yönelmesine neden oldu.

Daha önce Gençlerbirliği'nde forma giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Başakşehir'in de listesine girdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile konratı sona eren ve boşa çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz günlerde görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a gelmişti.

4 GOL 1 ASİST

2016 Ağustos ayında Fransa Ligue 1'in yolunu tutup, Toulouse'a geçen 30 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezonda 36 karşılaşmada 4 gol atarken, 1 de asist yapmayı başarmıştı.



