Jimmy Durmaz'ın 3 maçlık cezası onandı

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç sonrası iki takım futbolcuları arasında kavga çıkmıştı.

Yaşanan olay sonrası PFDK'ya sevk edilen Jimmy Durmaz, 3 resmi müsabakadan men cezası almıştı.

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı reddetti ve Durmaz'ın cezasını onadı.

İşte kuruldan yapılan açıklama:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz ve görevlisi Ömer Kılıç ile ilgili PFDK'nın 20.12.2019 tarihli E.2019-2020/449 K.2019-2020/546 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin görevlisi Ömer Kılıç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verildi.