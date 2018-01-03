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Jo, Japonya'ya transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu

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Jo, Japonya'ya transfer oldu

Japonya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nagoya Grampus, Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen forvet oyuncusu Jo'yu renklerine bağladı.

11 MİLYON  EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Japon temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuyu 11 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Kariyerinde bir dönem Galatasaray, Manchester City ve Everton formalarını da giyen Brezilyalı forvet, geçen yıl 34 maçta 18 gol atarak takımının şampiyon olmasında önemli rol oynamış ve "yılın futbolcusu" seçilmişti.

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