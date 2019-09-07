Joachim Löw: Kalitemizin çok altındaydık

EURO20200 Elemeleri'nde Hollanda'ya 4-2 mağlup olan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, maç sonu açıklamalar yaptı.

Kötü bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Löw, "Kalitemizin çok altında bir oyun oynadık. Maçın başında 1-0 öne geçmemize rağmen oyunu kontrolümüz altında hiç tutamadık" şeklinde konuştu.

"SAVUNMACILARIMIZ KÖTÜYDÜ"

Savunmada ciddi sorunlar yaşadıklarını da dile getiren Joachim Löw, "Savunma oyuncularımız kötü maç çıkardılar. Tah ve Süle genç oyuncular ve bu şekilde tecrübe kazanmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Joachim Löw son olarak "İkinci yarıda topu iyi kullanan ve oyunu kontrol edebilen İlkay ve Havertz gibi oyunculara ihtiyacımız vardı. Ancak onları oyuna almama rağmen oyunumuzda bir değişiklik olmadı" dedi.