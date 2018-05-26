Joachim Löw: Messi'yi Ronaldo'ya tercih ederim

2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu kıyasladı.

''MESSİ İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Almanya Milli Takımı'na iki isimden birisini seçmesi gerekse Messi'yi seçeceğini belirten Löw, ''Eğer birini seçmem gerekecek olsaydı bu isim Messi olurdu. Ronaldo harika bir futbolcu. Çok profesyonel ve tam bir gol makinesi. Ama bana göre Messi, dünyanın en komple futbolcusu. Son 10 yıldır her sezon 30-40 arası asist ve ortalama 50 gol atıyor. İnanılmaz bir şey'' sözlerini kullandı.

"BU SEZONUN SÜRPRİZİ SALAH OLDU"

Bu sezonun en dikkat çeken futbolcularından olan Muhammed Salah hakkında da konuşan Alman teknik adam, ''Salah, bu sezonun en büyük sürprizi oldu. Sadece iyi bir skorer değil, harika bir futbolcu. Liverpool ve Klopp, bu harika yıl için Salah'a teşekkür etmeli. Bu sezon Salah'ın gösterdiği performansı yakalayabilen çok az futbolcu var'' diye konuştu.