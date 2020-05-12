Joan Laporta seçim vaadi: Pep Guardiola

Koronavirüs sürecinde hem ekonomik hem de yönetim açısından bazı sorunlar çeken Barcelona'da gelecek dönem başkanlığa aday olacak Joan Laporta, sürpriz bir açıklama yaptı.

Barça'ya yeniden başkan olmak isteyen Laporta, bir kez daha Pep Guardiola ile çalışmak istediğini söyledi.

''GUARDİOLA İLE DÖNMEK GÜZEL OLUR''

Ülkede bir röportaj veren Barcelona'nın eski başkanı ve yeniden adayı, "Guardiola ile çalışmak isterim. Bu kararı tamamen kendisi verecek. 2021 yılında yeniden Guardiola ile beraber dönmek güzel olur. Teknik direktör konusunda ama en doğru kişilerle görüşeceğim." dedi.