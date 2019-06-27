Joao Felix 126 milyon euroya Atletico Madrid'de

1 Futbolcuların bedelli askerliği bitiyor Vatani görevini bedelli askerlik kapsamında yapan futbolcular, yarın (28 Haziran Cuma) terhis olacaklar.

2 Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu Yakın arkadaşlar tatilde de birbirlerini bırakmadı. Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ayak tenisi oynayarak keyifli anlar yaşadı.

3 Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı Bolurspor karşılaşmasıyla birlikte hazırlık maçlarına start verecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri arasında Real Madrid ve Bayern Münih de yer alıyor.

4 Max Kruse'un poker sevgisi Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki forvet Max Kruse, tam bir poker sevdalısı. Hatta yıldız futbolcu, katıldığı bir turnuvada 4. olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

5 Denizlispor'dan Gökhan Töre atağı Chelsea, Beşiktaş ve West Ham gibi takımların formalarını giyen Gökhan Töre, büyük bir düşüş içinde. 27 yaşındaki futbolcu Denizlispor ile görüşüyor.

6 Galatasaray'ın yerli futbolcu sıkıntısı Birçok yerli futbolcuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray'da Türk futbolcu sayısı 14'ün altına düşeceği için Yusuf, Şener ve Jimmy'nin transfer edildiği öğrenildi.

7 Khedira Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi İtalyan basını, Juventus'ta yılda 6 milyon euro kazanan Sami Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini yazdı.

8 Diagne transferine yolsuzluk engeli Suudi Arabistan hükümetinin 'Yolsuzluk oluyor' iddiasıyla kulüp yönetimlerine el koyması, Diagne transferini zora soktu.

9 Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'i tanıyalım G.Saraylı Linnes'in yakın arkadaşı Malene Pedersen'in sevgilisi olan Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.