Joao Felix 126 milyon euroya Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, yaz döneminin flaş transferlerinden birine imza attı.
İspanyol ekibi, 19 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Felix'i tam 126 milyon euroluk astronomik rakamla transfer etti.
SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK
Benfica, Portekiz borsasına yaptığı açıklamada, Atletico Madrid'in Felix'in 126 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği bildirdi.
Portekizli oyuncu, 2018-19 sezonunda Benfica formasıyla toplam 43 maça çıkarken, 20 gol atıp 11 de asist yaptı.
Kulüp transferi resmi internet sitesinden duyurdu.