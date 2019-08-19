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Joao Felix, Getafeli futbolculara zor anlar yaşattı

Atletico Madrid'in 126 milyon euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Joao Felix, Getafe maçındaki performansıyla göz doldurdu.

| Haber Merkezi
Joao Felix, Getafeli futbolculara zor anlar yaşattı
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İspanya La Liga'nın ilk hafta mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Getafe'yi konuk etti. 

Madrid ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede genç Portekizli Felix izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

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Karşılaşmanın 56. dakikasında kendi yarı sahasında topla buluşan 19 yaşındaki Felix, rakiplerini birer birer geçerek ceza sahasına kadar girdi ancak faulle durduruldu.

Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Morata ise penaltı atışından faydalanamadı. 

Joao Felix, Getafeli futbolculara zor anlar yaşattı - İZLE

Felix'in müthiş çalımları ve performansı sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Atletico Madridli taraftarlar ise Felix'e ödenen pararın karşılığını almaya başladıklarını ifade ettiler.

Öte yandan Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü penaltı atışından yararlanamayan Morata attı.

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