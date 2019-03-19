Joao Felix: Kızlar bana çıplak fotoğraf atıyorlar

Benfica'nın yükselen değeri Joao Felix, Portekiz basınına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki Portekizli futbolcu, sosyal medyadan kadınların kendisine çıplak fotoğraflar yolladığını söyledi.

''ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR ATIYORLAR''

SporX kaynaklı habere göre, Joao Felix, ''Sosyal medyadan bana çıplak fotoğraf atanlar oldu ama ben oradan gelen teklifleri hep reddettim. Şunu kabul etmem gerekir ki, Benfica'daki yükselişim kızlar konusunda bana yardım etti.'' şeklinde konuştu.

Genç yıldız, röportajı sırasında Instagram hesabını da paylaşırken ''Futbolcular, yapmak istedikleri konusunda serbesttir. Tabii ki kızlara da yer vardır. Instagram hesabımı da bırakayım. Hesabım joaofelix79.'' sözlerini kullandı.