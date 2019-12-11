Joao Paulo'nun menajeri: Beşiktaş bize teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Paulo'nun peşinde olduğu öğrenildi.

"RAKAMLAR HAKKINDA KONUŞTUK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Cristian Manica yaptığı açıklamada “Brezilya’dan ve ABD’den oyuncuyla ilgilenen kuilüpler var. Ancak sadece Türkiye’den Beşiktaş teklif yaptı. Beşiktaş ile görüşüyoruz. Resmi teklifin bu haftadan sonra geleceğine inanıyorum. Rakamlar hakkında zaten konuştuk” dedi.

28 yaşındaki oyuncu takımının formasıyla bu sezon 40 maçta sahaya çıktı, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 3 asist yaptı.