Joao Pedro: Ibra, bizi tehdit etti

O dönem Ibrahimovic'in takım arkadaşı olan Joao Pedro, 2018'de Houston'a 2-0'dan 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Zlatan'ın soyunma odasındaki konuşmasını anlattı.

Record gazetesine röportaj veren Pedro, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonunda bir konuşma yaptı. Buraya plaja ya da Hollywood'da yürüyüşe geldiyseniz söyleyin. Banka hesabımda 300 milyon, ayrıca bir adam var. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Bana bir şey söyleyen olursa onu öldürürüm."





''HER GÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM''

LA Galaxy ile 34 maça çıkan Pedro, yıldız oyuncunun kendilerine, "Her gün benim doğum günüm. Pası bana atın." dediğini söyledi.



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