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Joao Pereira 2 ay yok

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Joao Pereira'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Trabzonspor'un sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Medipol Başakşehir maçında darbeye bağlı olarak sakatlanarak oyundan çıkan bordo mavili futbolcu Joao Pereira'nın sağlık durumuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

TARAK KEMİĞİNDE KIRIK

Oyuncunun sol ayak 3'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini belirten Güven, "Pereira'nın oyundan çıkmasının ardından, önce soyunma odasında muayenesi yapıldı, ardından hastanede filmi çekildi ve darbeye bağlı sol ayak 3'üncü tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır" dedi.

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