Joel Embiid yoksa Butler var

Joel Embiid'in dinlendirildiği karşılaşmada Philadelphia Sixers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons'ı 117-111 yendi.

BUTLER'DAN 38 SAYILIK KATKI

Philadelphia'da takımın skor yükünü çeken Jimmy Butler, aynı zamanda 15 sayı farktan geri dönen takımı adına özellikle son periyottaki defansif liderliği ile dikkat çekti. Sezonun 18'inci galibiyetine ulaşan Philadelphia'da Jimmy Butler 38 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 14 ribaunt, Mike Muscala ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise süre aldığı 4 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Bu sezonki 10'uncu mağlubiyetini alan Pistons'ta Blake Griffin 31 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Andre Drummond 21 sayı ve 10 ribauntla oynadı

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 113-107

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117

Orlando Magic-Indiana Pacers: 90-112

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-105

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 110-129

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 114-112

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 103-107

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 133-120

Phoenix Suns-Miami Heat: 98-115

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 95-105