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Joel Embiid'den kusursuz performans

NBA Los Angeles Lakers'ı 115-109 yenen Philadelphia 76ers'ın pivotu Joel Embiid, kariyerinin en etkili performansını sergiledi.

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Joel Embiid'den kusursuz performans

Ligin genç ekipleri Los Angeles Lakers ile Philadelphia 76ers arasındaki mücadelede gülen taraf, 115-109'luk skorla misafir 76ers oldu. Maçı 46 sayı, 15 ribaunt, 7 asist, 7 blokla tamamlayan 76ers'ın Kamerunlu pivotu Joel Embiid, sayı, asist ve blok bakımından kariyer rekoru kırdı.

EMBİİD 45 SAYI ATTI

23 yaşındaki Embiid, NBA'de blokların kayda geçtiği 1973-74 sezonundan bu yana 45 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 7 blok barajlarını aşan ilk oyuncu olmayı başardı. 76ers'ın çaylak oyuncusu Ben Simmons da 18 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, 5 top çalmalık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Lakers'ta 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Brandon Ingram, 24 sayı, 7 ribauntla oynayan Kyle Kuzma ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Jordan Clarkson'ın gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

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