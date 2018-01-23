Joey Barton: Futbolcuların yarısı bahis oynuyor

Haziran 2018'e dek men cezası bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bahis oynamakla maça şike bulaştırmanın karıştırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan men cezası alan Joey Barton, önemli açıklamalar yaptı. 35 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbolcuların yarısının bahisle çok yakından ilgilendiğini söyledi. Bahsin sporcular arasında yerleşik bir alışkanlık olduğu değerlendirmesini yapan Joey Barton, bunun manipülasyonla karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti.

Bahis oynamanın daha kabul edilebilir bir durum olduğunu dile getiren Barton, federasyon talimatlarının esnetilmesi çağrısında bulundu. Son 10 yılda bin 260 maça bahis yaptığı ortaya çıkan Joey Barton.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 18 ay men cezası almıştı. Barton'ın itirazı üzerine cezası 5 aya düşürülmüştü. 35 yaşındaki futbolcunun cezası Haziran 2018'de sona erecek. Joey Barton, Manchester City, Queens Park Rangers, Newcastle United Marsiya ve Glasgow Rangers gibi kulüplerde forma giymişti.