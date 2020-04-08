John Arne Riise trafik kazası geçirdi

Premier Lig ekibi Liverpool eski sol beki John Arne Riise, dün akşam Norveç'te trafik kazası geçirdi.
Norveç gazetesi Aftonbladet'in haberine göre, kızıyla birlikte evlerine giden Riise, yoldan çıkarak trafik kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Riise'nin menajerinin açıklamasına göre, evlerinin bulunduğu Alesund kentine varmalarına kısa bir süre kala Riise ve kızı Ariana'nın içinde bulunduğu araç, yoldan çıktı.
TABURCU OLACAKLAR
Riise'nin aracının bariyerlere çarparak durduğu belirtilirken Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının iyi olduğu ve hastaneden taburcu olacakları açıklandı.