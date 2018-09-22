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John McGinn uzaklardan harika bir gol attı

İngiltere Championship'te mücadele eden Aston Villa'da, İskoç futbolcu John McGinn, Zidane vari bir vuruşla mükemmel bir gol attı.

John McGinn uzaklardan harika bir gol attı
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İngiltere Championship 9. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Sheffield Wednesday'ı konuk etti.

Konuk takımın 2-1 kazandığı mücadelede futbolseverler güzel bir gol izledi.

John McGinn uzaklardan harika bir gol attı - VİDEO

90'DAN ÖRÜMCEK ALDI

Aston Villa'nın tek golünü atan John McGinn, adeta çataldan örümcek ağlarını aldı.

Dakikalar 53'ü gösterirken savundan seken topa yatarak kalçdan bir vuruş yapan İskoç futbolcu, meşin yuvarlağı doksana gönderdi. Bu gol futbolseverlerin aklına Zinedine Zidane'ın attığı golleri getirdi.

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