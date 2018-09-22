İngiltere Championship 9. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Sheffield Wednesday'ı konuk etti.
Konuk takımın 2-1 kazandığı mücadelede futbolseverler güzel bir gol izledi.
John McGinn uzaklardan harika bir gol attı - VİDEO
90'DAN ÖRÜMCEK ALDI
Aston Villa'nın tek golünü atan John McGinn, adeta çataldan örümcek ağlarını aldı.
Dakikalar 53'ü gösterirken savundan seken topa yatarak kalçdan bir vuruş yapan İskoç futbolcu, meşin yuvarlağı doksana gönderdi. Bu gol futbolseverlerin aklına Zinedine Zidane'ın attığı golleri getirdi.