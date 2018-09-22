Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

1 Genç güreşçi Arif Özen Dünya Şampiyonasında finalde Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Arif Özen, serbest stil 86 kiloda finale yükseldi.

2 John McGinn uzaklardan harika bir gol attı İngiltere Championship'te mücadele eden Aston Villa'da, İskoç futbolcu John McGinn, Zidane vari bir vuruşla mükemmel bir gol attı.

3 Trabzonspor evinde Göztepe'ye yenildi Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

4 Liverpool yoluna kayıpsız devam ediyor Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında Southampton'ı 3-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.

5 Ümit Davala, Schalke 04 raporunu Terim'e sundu Schalke 04'ü izlemeye giden Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, Alman ekibinin iki maçta da mağlup edilebileceğini Fatih Terim'e verdiği raporda yazdı.

6 Talisca, 15 dakikada 2-0'dan maçı çevirdi Guangzhou Evergrande'nin 2-0 geriye düştüğü maçta, Anderson Talisca 2 gol 1 asist yaptı ve takımına galibiyeti getirdi. Ayrıca Brezilya futbolcu 12. maçında 14. golünü atmış oldu.

7 UEFA'nın Almanya'yı yetersiz bulduğu kriterler EURO 2024 için yarıştığımız Almanya’nın UEFA sunumundaki bazı noktalarda yetersiz kaldığı öğrenildi. Almanların devlet garantisinde sınıfı geçememesi UEFA'yı memnun etmedi.

8 Galatasaray şimdiden 30 milyon TL kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 1, Süper Lig'de ise 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şimdiden büyük bir gelir elde etti.

9 Fenerbahçe'den İsmail Devrim'in ailesine yardım Sarı-lacivertli kulüp, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden fanatik Fenerbahçeli İsmail Devrim'in ailesine yardım etmek için harekete geçti.