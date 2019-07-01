John Obi Mikel Trabzonspor'a transfer oldu

Trabzonspor, adını Chelsea'de duyuran ve 11 sene Maviler'de top koşturan Nijeryalı yıldız John Obi Mikel'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.





Hemen hemen her transfer döneminde 3 büyüklere yazılıp çizilen Nijeryalı orta saha oyuncusu, Chelsea'de 11 sezon oynadıktan sonra 2016/2017 sezonu devre arasında Çin kulübü Tianjin Teda'ya transfer olan 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz sezon devre arasında da Championship takımlarından Middlesbrough'ya transfer olmuştu.

Obi Mikel, yıllık sabit 1.5 milyon Euro kazanacak.

TRABZONSPOR'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.