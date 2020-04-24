John Terry: Mourinho için tüm takım ağladık

2004'te Porto'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Chelsea'nin yolunu tutan Mourinho, 2005 ve 2006'da üst üste iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Maviler 2007-2008 sezonuna kötü bir başlangıç yapınca; kulüp sahibi Rus milyarder Roman Abramovich tarafından, Portekizli teknik adamın görevine son verilmişti.
''YÖNETİME YALVARDIK''
Sky Sports'a konuşan John Terry, o günleri şöyle anlattı:
"Mourinho, Chelsea'de bir 'baba figürü' gibiydi. Kulüpten ayrıldığını söyledikten sonra takım olarak kararı tersine çevirmek için yönetim kuruluna yalvardık. Hepimiz gözyaşları içindeydik. Herkesten ağlama sesi geliyordu. Biz de performans göstermedik, ligde de iyi bir şey yapmadık. Mourinho içeri girdi ve şöyle dedi: 'İşten atıldım.' Etrafına gittik, herkese sarıldı ve kucakladı."