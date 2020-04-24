John Terry: Mourinho için tüm takım ağladık

1 Küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcular Sizin için küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcuları derledik...

2 Burak Yılmaz: Gördüklerim karşısında şoke oldum Bir dönem Çin ekibi BJ Guoan forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 Ümit Özat bu kez oruç sıkıntısı yaşamayacak Her sene futbolcuların oruç tutmasına karşı olduğunu söyleyen Ümit Özat, maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendiği için bu kez ortalarda gözükmedi.

4 Messi'nin, Muhammed Ali hayranlığı Antrenman görüntülerini paylaşan Messi'nin odasının duvarında, efsane boksör Muhammed Ali'nin posterlerinin asılı olduğu görüldü.

5 Zlatan İbrahimovic maç yaptı Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon süreci devam ederken Zlatan İbrahimovic ise, yüzde 25'ine sahip olduğu Hammarby takımı ile bugün bir hazırlık maçına çıktı.

6 Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan gidebilir Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile anlaştıkları iddia edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında açıklamalarda bulundu.

7 Galatasaray'da kaptanlar indirim teklifini ikiletmedi Galatasaray Yönetimi'nin futbolculardan talep ettiği yüzde 30'luk indirime, Selçuk İnan ve Muslera dışında hiçbir oyuncu tarafından olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadı.

8 Mesut Özil'den Ramazan ayı paylaşımı Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Mesut Özil, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve sağlık getirmesini diledi.

9 UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin UEFA, eğer ligler ağustos ayına kadar bitirilemezse, Avrupa kupalarına alacağı takımları mevcut puan durumuna göre belirleyecek.