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John Terry Spartak Moskova'ya imza atacak

Tecrübeli İngiliz stoper John Terry'nin Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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John Terry Spartak Moskova'ya imza atacak

Geçtiğimiz sezon Championship ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen ve sözleşmesi elinde bulunan 37 yaşındaki stoper John Terry, Spartak Moskova'ya transfer oluyor.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

SKY Sports'un iddiasına göre Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, İngiliz futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Terry, ardından Spartak Moskova'ya transfer olacak.

22 sene boyunca Chelsea'de oynayan Terry, geçen sezonu ise Aston Villa'da gerçirmişti. Kariyerinde toplam 740 maça çıkan tecrübeli futbolcu 66 gol kaydetti.

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