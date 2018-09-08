John Terry Spartak Moskova'ya imza atacak

Geçtiğimiz sezon Championship ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen ve sözleşmesi elinde bulunan 37 yaşındaki stoper John Terry, Spartak Moskova'ya transfer oluyor.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
SKY Sports'un iddiasına göre Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, İngiliz futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sağlık kontrollerinden geçecek olan Terry, ardından Spartak Moskova'ya transfer olacak.
22 sene boyunca Chelsea'de oynayan Terry, geçen sezonu ise Aston Villa'da gerçirmişti. Kariyerinde toplam 740 maça çıkan tecrübeli futbolcu 66 gol kaydetti.