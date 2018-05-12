John Terry'den Premier Lig itirafı

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Chelsea'den Aston Villa'ya transfer olan yıldız futbolcu geleceğe dair düşüncelerini aktardı.

1 YILLIK KONTRAT İMZALAMIŞTI

Terry, geçtiğimiz Temmuz ayında Chelsea'den Aston Villa'ya transfer olmuş ve 1 yıllık kontrat imzalamıştı.

İngiliz yıldız bu sözleşme ile Championship'in en çok kazanan futbolcularından biri olmuştu. Aston Villa'da kaptanlığı aldıktan sonra yönetime de geçmeye ilgi duyduğunu itiraf eden 37 yaşındaki yıldız futbolcu, önümüzdeki sezon Bordo Mavili ekip ile Premier Lig'de mücadele etmek istediğini aktardı.

John Terry, 2017-2018 sezonunda Aston Villa forması ile ilerlemiş yaşına karşın 33 karşılaşmada forma giydi, 1 gol 1 asist yaptı ve 2.901 dakika sahada kaldı.