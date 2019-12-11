Jonjo Shelvey'den sosyal medya isyanı

İngiltere Premier Lig'de son 3 haftada 7 puan toplayan Newcastle United'da bu 3 haftada da ağları sarsan Jonjo Shelvey, verdiği röportajda sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi.

"KLAVYENİN ARKASINA SAKLANAN ADAMLAR BUNLAR"

Twitter'da yapılan yorumların tutarlı olmadığını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar Twitter'dan beni gömen insanların paylaşımlarını gönderiyor. Bir iyi maç sonra aynı adam beni yere göğe sığdıramıyor. Klavyenin arkasına saklanan adamlar bunlar. Babam yerine 'Pete_69' diye birini dinlemem. Sen kimsin, futbol hakkında ne biliyorsun?" ifadelerini kullandı.

2016'da Swansea'den Newcastle United'a transfer olan Shelvey, bu sezon 12 maçta 5 kez ağları sarstı.