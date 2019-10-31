Jordan Clarkson başörtü taktı

NBA yıldızlar her daim aykırı giyim tarzlarıyla gündem olmayı başarıyorlar. Ancak Jordan Clarkson'ın moda olarak taktığı başörtü, Amerika'da çok konuşuldu.
MAÇA YENİ TARZIYLA GELDİ
NBA takımlarından Cleveland'da oynayan Clarkson, aynı zamanda milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın da takım arkadaşı.
Deneyimli yıldız, son oynadıkları mücadeleye başında başörtüsü ile geldi. 27 yaşındaki basketbolcunun tarzı görenlerin ilgisini çekti.
Clarkson aynı zamanda yeni tarzıyla çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından da paylaştı.