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Jordan Clarkson başörtü taktı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Jordan Clarkson, yeni tarzıyla görenleri şaşırttı. Yıldız basketbolcu maça başörtüsü takarak geldi.

| Haber Merkezi
Jordan Clarkson başörtü taktı
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NBA yıldızlar her daim aykırı giyim tarzlarıyla gündem olmayı başarıyorlar. Ancak Jordan Clarkson'ın moda olarak taktığı başörtü, Amerika'da çok konuşuldu. 

MAÇA YENİ TARZIYLA GELDİ

NBA takımlarından Cleveland'da oynayan Clarkson, aynı zamanda milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın da takım arkadaşı. 

Deneyimli yıldız, son oynadıkları mücadeleye başında başörtüsü ile geldi. 27 yaşındaki basketbolcunun tarzı görenlerin ilgisini çekti.

Clarkson aynı zamanda yeni tarzıyla çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından da paylaştı.

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