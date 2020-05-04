Jordan: Jordan olmak, gıpta edilecek bir şey değil

"The Last Dance"in bu hafta yayınlanan son bölümlerindeki en ilgi çekici noktalardan biri, Michael Jordan'ın dünyanın en iyi oyuncusu olarak katlanmak zorunda olduğu baskıyı değerlendirme şekliydi.

Bulls efsanesine göre, popülaritesi, kesinlikle sıkıntı yaşadığı yönlerinden biriydi.

Jordan, "Bu gıpta edilecek bir yaşam tarzı değil. Bu (otel) odasında takılı kalıyorsun. Bu hayattan çıkmaya hazırım. O noktaya geldiğini anlarsın ya. Ben o noktadayım. Bir çok insan, bir gün ya da bir hafta boyunca Michael Jordan olmayı denemek istiyor, ama bunun hiç eğlenceli olmadığını anladıklarını sanmıyorum." dedi.

Çoğu insan, bir NBA süperstarı olmanın ışıltısı ve cazibesi ile büyülense de Jordan, ihtişam ve gösteriyle birlikte birçok şeyin geldiğini hatırlatıyor.